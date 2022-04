Koningin Mathilde positief getest op corona

De Belgische koningin Mathilde is positief getest op corona, maakte het hof woensdag bekend. De vrouw van koning Filip moet daarom alle afspraken die ze verder deze week nog had staan, annuleren.

Volgens het hof is er weinig reden tot paniek. “De koningin voelt zich goed en volgt de aanbevelingen van haar dokter”, luidt de mededeling. Mathilde zou onder meer donderdag de eerste Baillet Latour Biomedical Award – bedoeld om jonge wetenschappers te stimuleren naar het doen van onderzoek – uitreiken in het Paleis der Academiën in Brussel.

Mathilde is niet het eerste lid van de Belgische koninklijke familie dat besmet is geraakt met het longvirus. Vorig jaar moesten zij en koning Filip al eens eerder in quarantaine toen een van hun kinderen corona had.