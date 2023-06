Koningspaar bespreekt overstromingen op tweede dag België-bezoek

Tijdens de tweede dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België wordt onder meer gesproken over de aanpak van droogte en overstromingen. Het koningspaar brengt van dinsdag tot en met donderdag een staatsbezoek aan het land op uitnodiging van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.

De koningsparen hebben woensdagmiddag een themalunch in het Kasteel van Seneffe. Hierbij geven Belgische en Nederlandse experts presentaties over de aanpak van droogte- en overstromingsrisico’s. Zowel delen van België als Nederland werden zwaar getroffen door de overstromingen in 2021. De landen werken samen aan oplossingen voor extreme wateroverlast.

Tijdens de tweede dag worden verschillende plekken bezocht. Zo bezoekt het koninklijk gezelschap het Climate Tech Forum, waar kennis wordt uitgewisseld op het gebied van bijvoorbeeld groene waterstof, zijn de koningsparen bij de onthulling van een stripmuur in Charleroi en bezoeken koningin Máxima en koningin Mathilde de Koningin Elisabeth Muziekkapel in Waterloo. Het Nederlandse koningspaar biedt ’s avonds als blijk van dank een concert van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta aan in het cultuurhuis Flagey in Brussel.

Het is het eerste officiële bezoek dat koning Willem-Alexander en Máxima aan het land brengen sinds zij koning en koningin zijn. Tijdens het staatsbezoek wordt de samenwerking tussen beide landen belicht. Thema’s als leefbaarheid, het tegengaan van klimaatverandering en een veilige samenleving komen aan bod.