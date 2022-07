Koninklijk Paleis in Brussel opent de deuren weer

Het Koninklijk Paleis in Brussel gaat eind juli weer ruim een maand open voor het publiek. Het is traditie dat belangstellenden elke zomer een kijkje mogen nemen in het paleis. De deuren van het paleis openen vanaf 23 juli.

Het Koninklijk Paleis is elke dag, behalve op maandag, open van 10.30 uur tot 17.00 uur. Langs de route kunnen bezoekers drie verschillende tentoonstellingen bekijken in het paleis. Zo is er de expositie Koning Boudewijn, die de regeerperiode van de Belgische koning Boudewijn schetst aan de hand van beelden, archiefstukken en voorwerpen waarvan de meeste voor het eerst worden tentoongesteld. Ook is er een tentoonstelling van Belspo waarin onder meer klimaatverandering, maritiem onderzoek en poolmissies aan bod komen. Technopolis heeft ten slotte de expositie Science & Stones waarin aan de hand van Lego bouwen wordt verheven tot een echte kunst.

De tickets zijn gratis, maar bezoekers moeten wel van tevoren reserveren via de website van het Koninklijk Paleis.