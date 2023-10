Leden Belgisch koninklijk huis mogen pas jagen na jachtexamen

Leden van het Belgische koninklijk huis en diplomaten moeten in de toekomst eerst hun jachtexamen halen om te mogen jagen. Dat is een van de aanpassingen van de milieuregelgeving die de Vlaamse minister Zuhal Demir (Justitie, Handhaving, en Omgeving) voor ogen heeft. Dat schrijft het Belgische persbureau BELGA maandag.

“De privileges voor het koningshuis en diplomaten gaan op de schop”, zegt de minister. “Net zoals elke andere inwoner in dit land zal dus ook de koning deel moeten nemen aan het jachtexamen voor het verkrijgen van een jachtverlof.”

Demir is daarnaast onder meer van plan de administratie rondom jachtplannen te digitaliseren en wil ervoor zorgen dat bewoners van Vlaanderen niet naar Frankrijk gaan voor hun jachtexamen. Het Franse examen zou makkelijker zijn, waardoor mensen die in Vlaanderen niet slagen voor hun examen naar Frankrijk trekken om het daar af te leggen. “Dat ‘hoppen’ naar het makkelijkste jachtexamen in Frankrijk wordt nu onmogelijk gemaakt”, stelt Demir. Eerder al troffen ook Wallonië en Nederland deze maatregel.