Mathilde bezoekt expositie over onderwijs in crisissituaties

Koningin Mathilde van België heeft dinsdag in conferentiecentrum The Egg in Brussel een tentoonstelling bezocht over onderwijs in crisissituaties. De expositie maakt onderdeel uit van het Europees Humanitair Forum, een meerdaagse conferentie over het thema.

Op de tentoonstelling, die is georganiseerd door de Europese Commissie en Unicef, zag Mathilde onder meer de drie beelden uit de collectie The Class of No Tomorrow. Deze sculpturen zijn gemaakt van sloophout afkomstig van scholen die zijn verwoest door gewapende conflicten in Oekraïne, Zuid Soedan en Irak. De beelden stellen kinderen voor en symboliseren de onschuldige slachtoffers die hun recht om te leren verloren door een gewapend conflict.

Na de expositie ging Mathilde in gesprek met mensen van voornoemde organisaties en de VN, die zich bezighouden met onderwijs in conflictgebieden.