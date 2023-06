Mathilde mist bruiloft Jordanië om Koningin Elisabethwedstrijd

De Belgische koningin Mathilde is donderdag druk met de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat is volgens de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter dan ook de reden dat zij de bruiloft in Jordanië van kroonprins Hoessein en zijn partner Rajwa Khalid Al Saif moet missen. Koning Filip en prinses Elisabeth zijn wel bij de bruiloft aanwezig.

Koningin Mathilde ontving donderdagmiddag de jury van de Koningin Elisabethwedstrijd voor een lunch op het Koninklijk Paleis, is op Twitter te zien. Dat is een jaarlijkse traditie. In de avond is de Belgische vorstin bij een finaleavond van de wedstrijd in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel aanwezig, meldt Dehandschutter op Twitter.

“Na het overlijden van Koningin Fabiola in 2013 nam Koningin Mathilde de Hoge Bescherming van de Koningin Elisabethwedstrijd op zich”, is op de website van de internationale wedstrijd te lezen. “Trouw aan de traditie van Koningin Elisabeth en Koningin Fabiola woont de Koningin sindsdien tal van selectiesessies in Flagey bij en volgt ze zo goed als alle finaleavonden in het Paleis voor Schone Kunsten.”

Afgevaardigden van verschillende koningshuizen zijn bij de bruiloft aanwezig, zo ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.