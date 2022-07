Mathilde over zoon Gabriël: hij wordt groot, hè?

“Hij wordt groot, hè”, zei koningin Mathilde donderdag lachend terwijl ze haar zoon Gabriël (18) vastpakte. Het Belgische koningspaar en hun vier kinderen zijn donderdag de hele dag op pad in verband met de vieringen rondom de nationale feestdag.

Op de video’s, gedeeld door de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter, poseert de familie voor de aanwezige pers. Koningin Mathilde staat naast haar zoon, die een flink stuk boven haar uittorent. In de andere video’s is te zien hoe de 20-jarige troonopvolgster Elisabeth aan de arm wordt begeleid door haar broertje Emmanuel (16).

De nationale feestdag van België is donderdagochtend van start gegaan. Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore begonnen de dag in de kathedraal van Brussel. De gehele dag zijn er feestelijke activiteiten om de eedaflegging van de allereerste koning van België in 1831 te vieren. Qua weer heeft de familie het niet getroffen: ook in België is het donderdag behoorlijk regenachtig.