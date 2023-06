Militaire oefening brengt Belgische koning opnieuw in Jordanië

Koning Filip van België is opnieuw naar Jordanië afgereisd. Hij woont er woensdag verschillende militaire oefeningen bij die door de Belgische en Jordaanse Special Forces samen worden uitgevoerd. Dinsdagavond had de koning een ontmoeting met zijn ambtgenoot koning Abdullah van Jordanië.

Filip was eerder deze maand ook al in Jordanië voor het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hoessein. Hij ging toen samen met zijn dochter Elisabeth. Dit keer is hij in het gezelschap van de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder.

De twee wonen woensdag verschillende demonstraties bij van het zogeheten Special Operations Regiment dat in Jordanië actief is in het kader van de oefening Agile Apex. Die vindt plaats van 5 tot 25 juni. In totaal doen er zo’n vijfhonderd militairen aan mee. De oefening draait om verschillende thema’s, waaronder het bevrijden van gijzelaars of directe actie in een stedelijke omgeving.