MR-voorzitter bekritiseert prinses en journalist Marie-Esméralda

Niet iedereen is even blij met de nieuwe functie van prinses Marie-Esméralda als columniste van de RTBF, de Franstalige publieke omroep van België. De 65-jarige tante van de Belgische koning Filip gaat maandelijks een column schrijven over gender en feminisme. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, heeft hier kritiek over geuit op Twitter.

“Het verspreiden van woke-ideeën is het selectiecriterium voor deze functie”, schrijft de voorzitter van de MR, een verbond van meerdere politieke partijen, naar aanleiding van de eerste column van de prinses. Daarin stelt zij dat vrouwen meer invloed moeten hebben op “beslissingsniveau”. “Als de publieke diensten belastinggeld gebruiken om een unilateraal en militant wereldbeeld te verspreiden… Ik heb geen zin om daarvoor te betalen.” De voorzitter zou zich volgens De Standaard al langer ergeren “aan wat hij woke noemt”.

Prinses Marie-Esmeralda van België woont in Londen, werkt als auteur en documentairemaakster en spreekt zich vaker uit over bepaalde thema’s. Zo schreef ze eerder een opiniestuk in The Brussels Times waarin ze pleitte voor een officiële verontschuldiging vanuit België voor eerder geweld in Congo en werd ze ooit opgepakt tijdens een demonstratie van klimaatbeweging Extinction Rebellion.