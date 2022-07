Nieuwe beelden van prinses Elisabeth op militaire school

Het Belgische hof heeft nieuwe beelden gedeeld van prinses Elisabeth tijdens een zomerkamp van haar militaire opleiding. Op de foto’s en video is te zien hoe de 20-jarige prinses de leiding neemt over een sectie van de Koninklijke Militaire School, waar zij in de zomer van vorig jaar haar opleiding afrondde.

De beelden zijn van het jaarlijkse zomerkamp, waar Elisabeth aan deelnam. “Zoals alle leerlingen uit haar jaar nam de prinses op bepaalde momenten de leiding over een sectie. Ze leerden ook flexibel in te spelen op veranderingen en in moeilijke omstandigheden gemotiveerd en alert te blijven”, schrijft het hof bij de foto’s.

Elisabeth begon in 2020 aan de opleiding. De troonopvolgster vervolgde vorig jaar haar opleiding aan het Lincoln College in Oxford, dat onderdeel is van de universiteit van Oxford. Ze studeert er History & Politics. Afgelopen maandag werd bekend dat ook het 18-jarige broertje van Elisabeth, Gabriël, de opleiding vanaf 22 augustus gaat volgen.