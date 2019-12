Graaf Henri d’Udekem d’Acoz, de oom van de Belgische koningin Mathilde, is vrijgesproken van oplichting. De 86-jarige graaf zou een stel hebben opgelicht voor 175.000 euro, maar daarvoor zag de rechter onvoldoende bewijs, zo melden Belgische media.

In eerste instantie was d’Udekem d’Acoz nog veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 16.500 euro. De graaf werd ervan beschuldigd dat hij, werkzaam als advocaat, samen met een handlanger het stel in kwestie had opgelicht. De graaf ging in beroep tegen de straf, en werd vrijgesproken.

Aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws laat d’Udekem d’Acoz weten dat hij na de uitspraak werd gebeld door zijn nicht, Mathilde. “Ik ben blij dat ik haar het nieuws kon vertellen.”

De oom van Mathilde, ook bekend als ‘nonkel Henri’, is eerder al eens in hoger beroep vrijgesproken in een andere oplichtingszaak. De graaf werd er toen van verdacht dat hij landbouwgrond had omgezet in waardevollere bouwgrond.