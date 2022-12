Paola draagt taken over aan schoondochters Mathilde en Claire

Koningin Paola van België draagt haar taken over aan haar schoondochters, koningin Mathilde en prins Claire, schrijft de Vlaamse royaltykenner Wim Dehandschutter in een artikel van HLN.

Mathilde volgt haar schoonmoeder op als erevoorzitter van het beschermingscomité Missing Children Europe. Prinses Claire zal voortaan de vergaderingen van de Paola Foundation bijwonen. Die organisatie is in 1992 opgericht op initiatief van Paola. Als doel heeft de stichting het integreren en onderwijzen van jongeren te verbeteren.

Paola maakte begin oktober nog een ongelukkige val, waarna zij rust moest nemen. Het Belgische hof noemde de val “niet ernstig”. Eerder dit jaar viel Paola al eens, waarbij zij haar rechterarm brak.