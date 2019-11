Het park van Laken bij het kasteel van de Belgische koning Filip kan in principe permanent open voor het publiek. Toch blijft het gesloten, al betaalt de belastingbetaler elk jaar 1 miljoen euro voor het onderhoud van het park. Dat staat in een rapport van de Belgische overheid waar Belgische media inzage in kregen na een WOB-verzoek.

Het koninklijk domein van Laken is de grootste groene long van Brussel, ruim 180 hectare groot. Slechts drie weken per jaar is het volk er welkom, om de serres te bewonderen tegen een toegangsprijs van 2,50 euro per bezoeker. Belgen vragen zich af waarom het park niet het gehele jaar toegankelijk kan zijn voor het publiek.

Het park is geen eigendom van de koninklijke familie. Het is voor 49 procent in handen van de Belgische staat en de resterende 51 procent is van de Koninklijke Schenking, een autonome overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het park.

De nota onthult dat het park van Laken wel degelijk kan worden opengesteld voor het grote publiek. Daar gaat de Koninklijke Schenking over. Navraag bij insiders leert dat de kwestie heel moeilijk ligt voor de koninklijke familie, omdat het de laatste plek is waar ze privacy heeft. “Er ligt aan de overkant ook een groot park, en daar kan je veel meer mee doen”, klinkt het. Het onderhoud van het park van Laken kost de belastingbetaler jaarlijks zowat 1 miljoen euro. Koning Leopold II gaf 120 jaar geleden in zijn schenkingsvoorwaarden aan dat de gronden “moeten bijdragen aan de publieke gezondheid in een dichtbevolkt gebied”.