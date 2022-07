Politieruiters laten Belgische koning op feestdag toch niet staan

De politieruiters die traditioneel de Belgische koning escorteren op de nationale feestdag zijn donderdag toch niet weggebleven. Ze zien af van een voorgenomen vakbondsactie, “uit respect voor koning Filip”.

België viert zijn nationale feestdag ieder jaar onder andere met een viering in een Brusselse kathedraal en een defilé. Daarbij trekken de 120 cavaleristen van de politie doorgaans veel bekijks. Maar de ruiters kondigden vorige week aan niet of maar kort mee te willen doen. Ze zijn ontevreden over onder meer hun verhuizing naar een kazerne die een stuk verder van Brussel ligt.

“Uit respect voor Zijne Majesteit Koning Filip, uit respect voor onze nationale feestdag en onze medeburgers, zullen wij, de ruiters van het Koninklijk escorte, aanwezig zijn”, meldt de vakbond. “Maar we vergeten de minachting van onze hiërarchie en onze minister niet!”