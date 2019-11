De kersverse Belgische premier Sophie Wilms ziet in kroonprinses Elisabeth het ideale rolmodel voor een samenleving met gelijke kansen voor alle burgers. Dat zei ze vrijdag tijdens een toespraak in het parlement naar aanleiding van de Belgische Koningsdag. Het thema van de festiviteiten is dit jaar ‘De kroonprinsen van België’.

“De gelijkheid van mannen en vrouwen is een centrale bekommernis geworden”, zei Wilms. In de toekomst zal België “het woord koninklijk in het vrouwelijk vervoegen”, wees ze op het feit dat voor het eerst in de Belgische geschiedenis de troonopvolger een vrouw is. Wilms verwelkomde ook de rol die de toekomstige koningin, symbool van een “nieuwe generatie”, zal spelen.

Zonder rolmodel is het moeilijk de gelijke kansen te garanderen, ging Wilms voort. “De Belgen zullen hun blik naar de koningin richten”, verklaarde de premier. “Prinses Elisabeth wordt de eerste regerende koningin, symbool van de evolutie van onze maatschappij in termen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen”, zo verduidelijkte Wilms later op Twitter nadat ze kritiek had gekregen op de verwijzing naar de prinses als rolmodel voor gelijke kansen.

Koningsdag werd eerder vrijdag gevierd in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel. De koninklijke familie werd alleen vertegenwoordigd door koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz. De koning zelf, en de rest van zijn gezin waren afwezig.