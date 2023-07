Premier De Croo: Filip heeft verwachtingen overtroffen

De Belgische premier Alexander De Croo is positief over de eerste tien jaar van koning Filip als koning van België. Een rapportcijfer wil hij in gesprek met VRT Nieuws niet geven maar Filip heeft de verwachtingen zeker overtroffen, vindt De Croo.

“Ik hoor heel veel appreciatie. Hij heeft samen met zijn echtgenote het Belgische koningshuis enorm gemoderniseerd”, stelt de premier. Hij geeft daarbij als voorbeeld het ludieke filmpje dat de koning opnam met het Belgische voetbalelftal en het concert dat dj Lost Frequencies gaf op het dak van het paleis.

Ook de situatie die Filip voor de kiezen kreeg rond zijn halfzus prinses Delphine, die in 2020 werd erkend als buitenechtelijke dochter van koning Albert, heeft de koning goed opgelost. “Zijn houding ten opzichte van Delphine is absoluut baanbrekend en zeer menselijk”, vindt De Croo.

Fierheid

Met de opvolging zit het ook wel goed, ziet de premier. “Er is een grote fierheid ten opzichte van zijn dochter. En van wat we al gezien hebben op de viering van haar 18e verjaardag is die fierheid best wel terecht. Je hebt daar iemand die zeer goed voorbereid is.”

Wanneer Filip het stokje door zal geven aan prinses Elisabeth zal de tijd leren. De Croo verwacht dat de koning in ieder geval tot 2030 koning is, als België 200 jaar bestaat. “En daarna zullen ze het samen bepalen.”