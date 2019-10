Prins Laurent heeft dinsdag zijn opwachting gemaakt op een feestje van Helmut Lotti. De Belgische zanger vierde in Antwerpen zijn 50e verjaardag en het feit dat hij 30 jaar in het vak zit. Tot verrassing van veel aanwezigen kwam Laurent hem persoonlijk feliciteren.

“Hij heeft veel gedaan. Hij heeft hard gewerkt om de mensen plezier te bezorgen”, zei Laurent, de broer van de Belgische koning Filip, tegen de toegestroomde pers. “Ik ben een muziekliefhebber, dus heeft hij mij ook veel plezier bezorgd.”

Helmut en Laurent kennen elkaar al langer, zo meldde de Belgische zanger, die ook successen kende in Nederland, tegen Het Laatste Nieuws. “Hij heeft nog bij mij aan tafel gezeten in Monaco bij de World Music Awards”, aldus Helmut. “Hij is een heel aimabele man, die net als ik, weleens verkeerd begrepen wordt en eigenlijk vooral zo goed mogelijk probeert te doen voor de mensen.”