Prins Laurent krijgt boete voor verlopen keuring oldtimer

De Belgische prins Laurent heeft zich vrijdagochtend bij de politierechter in Leuven moeten verantwoorden voor het rijden in zijn oldtimer waarvan de keuring ruim zeven jaar verlopen was. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws (HLN).

De broer van koning Filip werd vorig jaar op 13 juni door een verkeerscamera in Tervuren gespot in zijn oude Porsche. Deze auto bleek in januari 2014 voor het laatst gekeurd te zijn, dus mocht de prins er helemaal niet meer mee rijden. Daarnaast had de oldtimer geen kentekenplaat, dus mocht hij er überhaupt niet mee de weg op. Volgens Laurent is dit omdat hij er “bijna nooit” in rijdt, naar eigen zeggen “tien à vijftien jaar” niet meer, en omdat de auto altijd binnen staat.

Toch werd hij er dus wel op camera mee vastgelegd, maar dit moest volgens de prins gebeurd zijn toen de auto naar de garage moest worden gebracht. Het Belgisch Openbaar Ministerie achtte de prins schuldig en legde hem een boete op van 200 euro. Daarnaast moest hij nog 22 euro aan een fonds betalen, waarmee advocaten betaald worden die gratis een zaak voor cliënten aannemen. Ook kwam er nog 80 euro aan gerechtskosten voor Laurent bij.

Heel erg leek de Belgische prins niet met het vonnis te zitten. Hij ziet dan ook af van de mogelijkheid om binnen dertig dagen tegen de straf in beroep te gaan. “Een feit is een feit. Waarom zou ik klagen?”, vroeg hij zich volgens VRT hardop af. “Dat maakt de zaak alleen maar moeilijker.”