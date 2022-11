Prins Laurent steunt Belgische politie op Koningsdag

De Belgische prins Laurent is naar eigen zeggen een voorstander van politie. De prins deed de uitspraak tegen de Vlaamse royaltyverslaggever Wim Dehandschutter bij het verlaten van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, waar de koninklijke familie aanwezig was vanwege de Belgische Koningsdag.

“Ik ben een voorstander van de politie”, aldus Laurent. “Moesten zij één dag niets meer doen, dan zal de gemeenschap zien wat er zal gebeuren.” De waarschuwing ging bij de kathedraal gepaard met protesten door de vakbonden tegen de huidige Belgische regering, nadat vorige week met een mes een aanslag werd gepleegd op twee agenten in Schaarbeek. Een 29-jarige politie-inspecteur overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politievakbond ACOD houdt de Belgische justitieminister Van Quickenborne verantwoordelijk voor de aanslag en eist zijn aftreden, omdat dit het zoveelste geval zou zijn van geweld tegen de politie.