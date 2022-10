Prins Laurent verrast met XXL-trui van drie kilo hondenhaar

Prins Laurent heeft vrijdag een bijzonder cadeau gekregen. De jongere broer van de Belgische koning Filip nam bij een bezoek aan de regio Haspengouw een speciaal voor hem gebreide trui van hondenhaar in ontvangst.

Helemaal als een verrassing kwam het cadeau niet. Laurent, die afgelopen woensdag 59 jaar werd, wenste eerder dit jaar tijdens een evenement van Handi-Bob, een vereniging die kinderen met een handicap samenbrengt met bobtails, dat hij een trui gemaakt met het haar van de hondenras zou kunnen krijgen.

Een lid van de vereniging ging vervolgens de uitdaging aan. Met drie kilo haar breide de vrouw op basis van foto’s van de prins een trui. Bij het ophalen bleek het kledingstuk duidelijk te groot maar dat deerde Laurent niet. “De maat is perfect. Ik ben 34 kilo afgevallen en weeg nog maar 100 kilo. Ik voel me veel beter in mijn vel. De trui is misschien alleen wat te lang”, zo zei hij volgens Het Laatste Nieuws.