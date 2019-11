De Belgische prinses Astrid is maandagmiddag in Zhongnanhai, het Chinese equivalent van het ‘Witte Huis’, in audiëntie ontvangen door de Chinese vicepresident Wang Qishan. Ook had de prinses daar een ontmoeting met vicepremier Hu Chunhua. Eerder had Astrid in het staatsgastenhuis Diaoyutai al geluncht met minister Zhong Shan van handel.

Astrid staat in China als vertegenwoordiger van haar broer koning Filip aan het hoofd van de grootste Belgische economische missie uit de geschiedenis. Aan het handelsbezoek doen meer dan zeshonderd bedrijven en instellingen mee, uit alle delen van België. Tijdens het verblijf in China wordt een trits ontmoetingen afgewerkt, zowel in Peking als later in de week in Shanghai.

Prinses Astrid wordt tijdens de reis vergezeld door haar oudste dochter prinses Maria Laura (31), die ruim tien jaar geleden Chinees heeft gestudeerd en ook een tijdje in China heeft gewoond.