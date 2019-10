De Belgische prinses Elisabeth wordt vrijdag 18 jaar en dat is reden voor een groot officieel feest in het Koninklijk Paleis te Brussel. De troonopvolgster kan rekenen op heel wat cadeaus, zo ‘krijgt’ ze een windmolenpark van de Belgische regering.

Het nieuwe park in de Noordzee krijgt de naam Prinses Elisabeth Windmolenzone, maakte de Belgische regering vrijdag bekend. “Van harte proficiat aan prinses Elisabeth”, tweette premier Charles Michel voordat hij naar het paleis ging voor het feest in de Troonzaal. In hetzelfde bericht onthulde hij het cadeau van de regering.

De Prinses Elisabeth Windmolenzone is al in ontwikkeling. Het gebied is volgens Belga 281 vierkante meter groot en omvat alle parken die tussen 2020 en 2030 worden gebouwd. Het windmolenpark moet in ongeveer 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte gaan voorzien.

Het cadeau van de regering is symbolisch, legt minister Philippe De Backer (Noordzee) uit. De investering in windmolens is een investering in de toekomst, ze zijn een symbool naar de toekomst in verband met de energie- en klimaatambities van België. In die zin is de keuze van de naam ook symbolisch. Als troonopvolgster belichaamt de kroonprinses de toekomst van het land.