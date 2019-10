Prinses Elisabeth is op haar 18e verjaardag onderscheiden met het Grootlint in de Leopoldsorde. De Belgische troonopvolgster kreeg een van de versierselen opgespeld door haar vader, koning Filip. Het grote lint dat bij de hoogste Belgische orde hoort, kreeg Elisabeth nog niet omgehangen.

“De Leopoldsorde die ik je zo meteen zal overhandigen is een nationale orde die door onze voorvader Leopold I in het leven is geroepen”, sprak Filip zijn dochter toe. “Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie. Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen.”

Elisabeth kreeg de orde tijdens een plechtige viering van haar verjaardag in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis te Brussel. Die viering werd bijgewoond door vrijwel de voltallige Belgische koninklijke familie, regeringsvertegenwoordigers en mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de prinses, zoals een aantal van haar docenten.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst waren er verschillende optredens. Zo dansten leerlingen van de Koninklijke Balletschool Antwerpen en zong de Belgische zangeres Blanche, bekend van het Eurovisiesongfestival, twee liedjes.