Prinses Elisabeth viert vrijdag haar achttiende verjaardag. Voor die gelegenheid heeft het Belgische Koninklijk Huis via Twitter alvast drie nieuwe foto’s van de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde gedeeld.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Michel Gronemberger in het ouderlijk huis van de prinses, het kasteel van Laken. De kiekjes tonen de twee ‘gezichten’ van de tiener: Elisabeth als toekomstige koningin en als studente. Op de ene daalt ze de trappen van het kasteel af in een koningsblauwe galajurk, op de andere foto zit Elisabeth op een bureau en draagt ze een jeans met daaronder witte sneakers. In haar hand heeft ze een oud fotoalbum waarin een foto te zien is van haar vader Filip als peuter. Voor de laatste foto poseren de twee samen, waarbij Elisabeth een felrode jurk draagt.

De prinses viert haar verjaardag vrijdag met een officiële ceremonie op het Koninklijk Paleis. De feestelijke plechtigheid wordt live uitgezonden op de Belgische televisie.