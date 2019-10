De voltallige koninklijke familie van België is vrijdag aanwezig bij de ceremonie rondom de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth. Dat melden Belgische media. Het is al even geleden dat dat in het openbaar gebeurde na verschillende familieperikelen.

Behalve ouders koning Filip en koningin Mathilde mogen uiteraard Elisabeths broers Gabriël en Emmanuel en zus Eléonor niet ontbreken. Verder zijn beide opa’s en oma’s aanwezig, onder wie koning Albert en koningin Paola. Ook tante Astrid met oom Lorenz en oom Laurent met tante Claire zijn erbij. De zoon van prinses Astrid, prins Amedeo, is er ook bij. Hij is Elisabeths peter.

Behalve familie komen er ook allerlei politici en hoogwaardigheidsbekleders op de ceremonie in het Koninklijk Paleis in Brussel af. Ook zijn tachtig jongeren aanwezig die net als Elisabeth dit jaar achttien worden.

De feestelijke plechtigheid wordt live uitgezonden op de Belgische televisie.