Vrijgelaten Belgische hulpverlener op bezoek bij koning Filip

Koning Filip van België heeft dinsdagmiddag de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die 455 dagen opgesloten had gezeten in een Iraanse cel, ontvangen in het Kasteel van Laken. Vandecasteele was samen met zijn moeder naar het woonpaleis van de vorst gekomen.

Op foto’s die het Belgische hof deelt op sociale media, is te zien dat de koning een gesprek met hen voerde. Afgelopen vrijdag had Filip al met de hulpverlener gebeld.

Vandecasteele werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen. De 42-jarige Belg, die sinds 2015 actief was in Iran, kreeg die veroordeling voor onder meer spionage, geldsmokkel en witwassen.

Dat hij vorige week vrij is gekomen, is het resultaat van een gevangenenruil tussen Iran en België. Met de Belgen kwam Iran overeen dat de Iraanse voor terrorisme veroordeelde Assadollah Assadi vrijkwam. Assadi werd in 2021 tot twintig jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een verijdelde aanslag op een Iraanse oppositiegroep.