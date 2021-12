VRT komt met driedelige reeks over prinses Delphine

De Belgische omroep VRT zendt vanaf januari een driedelige reeks uit over prinses Delphine. In Delphine: mijn verhaal deelt ze voor het eerst op televisie haar levensverhaal. Delphine, die kunstenares is, werd vorig jaar na een lange juridische strijd officieel erkend als buitenechtelijke dochter van de vorige koning Albert.

In de serie, vanaf 12 januari drie weken lang te zien op Eén, vertelt de 53-jarige prinses over verschillende fases in haar roerige leven. Daarbij laat ze ook foto’s zien uit haar eigen archief en deelt ze kiekjes uit familiealbums. In de tv-special komen ook haar partner, moeder en vrienden aan het woord, net als haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld.

Koning Albert had tot begin vorig jaar altijd ontkend de biologische vader van Delphine te zijn, maar DNA bewees dat die bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg.

De prinses is deze maand ook al te zien op televisie, als deelnemer in Dancing with the stars. Haar deelname was een grote verrassing in eigen land. Het is de eerste keer dat een lid van de Belgische koninklijke familie meedoet aan een dergelijk tv-programma.