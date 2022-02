VRT: naam Delphine niet genoemd in docu over Paola

In een aankomende documentaire van de Franse omroep RTBF over koningin Paola wordt niet gesproken over Delphine, de buitenechtelijke dochter van haar man koning Albert. VRT meldt dat de Belgische royals in de film Paola, côté jardin, die volgende week vrijdag wordt uitgezonden, wel praten over de huwelijksproblemen van het koningspaar maar niet over de affaire van Albert met Delphines moeder.

De 84-jarige Paola, de moeder van de huidige koning Filip, vertelt over hoe zij en haar echtgenoot “op weg naar een scheiding” waren als ze niet aan hun huwelijk hadden gewerkt. “Het is jammer dat we het niet kunnen overdoen. Ik begrijp nu hoe belangrijk het is om genegenheid te tonen aan je kinderen.”

Tijdens de huwelijkscrisis die zo eind jaren zestig begon had de koning een affaire met Sybille de Selys Longchamps, met wie hij zijn in 2020 erkende dochter kreeg. Die naam wordt echter nergens genoemd.

Een egoïstische liefde

Wel is een oude foto van Paola te zien waarop ze innig met een man over het strand loopt. Over die buitenechtelijke relatie voelt de koningin zich niet schuldig. “Het is de foto van een moment toen het echt niet ging. Dat was een beetje een egoïstische liefde. Dat zou ik onder gelijke omstandigheden niet meer doen. Maar ik heb nergens spijt van.”

Paola was destijds niet gelukkig. “Ik heb een tijd van alles afstand genomen. Ik ben veel alleen geweest, tien jaar lang, tussen de jaren 70 en 80. Ik was heel ongelukkig en verdrietig.”

Keerpunt

Toen het koningspaar een scheiding ging regelen, kwam volgens Albert het keerpunt in hun huwelijkscrisis. “De advocaten zeiden: als u gaat scheiden, gaan de kinderen naar u, niet naar uw vrouw. Dat heb ik niet geaccepteerd. Dat is niet juist. Kinderen hebben recht op hun moeder.”

Langzaamaan ging het steeds beter tussen de twee. “Je moet het tijd geven”, vertelt Paola. “Er is geen haast meer, het gaat niet meer zo dringend om seks, er is tederheid. En dat is goed.”