Belgisch hof deelt nieuwe beelden van Elisabeth en Gabriël

Het Belgische hof heeft maandag twee nieuwe foto’s gepubliceerd van prinses Elisabeth en prins Gabriël, de oudste kinderen van koning Filip en koningin Mathilde. De beelden zijn vrijdag gemaakt op de nationale feestdag, vlak voordat de prinses en prins meededen met het militaire defilé. Op een van de beelden poseren ze samen met hun vader.

“Deze foto’s wilden we jullie niet onthouden! De koning, prinses Elisabeth en prins Gabriël vóór het defilé van 21 juli”, meldt het paleis in een bericht. Op de beelden staan de 21-jarige Elisabeth en 19-jarige Gabriël in militair tenue.

Gabriël maakte vrijdag zijn debuut tijdens het defilé. Elisabeth was er voor de tweede keer bij. Toen ze langs de koninklijke tribune marcheerden, raakten Filip en Mathilde zichtbaar ontroerd. Beiden moesten een traantje wegpinken.