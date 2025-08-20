Belgisch hof deelt nieuwe foto’s van jarige prins Gabriël

De Belgische prins Gabriël viert woensdag zijn 22e verjaardag. Het hof deelt ter gelegenheid hiervan op sociale media twee nieuwe foto’s van de oudste zoon en het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde.

Op de beelden zit Gabriël in pak op een trap, terwijl hij tegen een muur leunt. De prins draagt een blauwe stropdas met witte stippen. De foto’s zijn gemaakt door Bas Bogaerts, die eerder ook andere leden van het koninklijk gezin op de foto zette.

Volgens het paleis begint Gabriël na de zomer aan het vierde en laatste jaar van zijn opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School.