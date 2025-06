Belgisch hof grijpt in na bewerken uitspraken koning Filip

Het Belgische hof heeft omroep VRT gevraagd om de video waarin koning Filip vragen van burgers beantwoordde, niet meer te bewerken voor ludieke filmpjes. Radiozenders Studio Brussel en Radio 2 hadden dat voor hun socialmediakanalen gedaan, maar dat is volgens Het Laatste Nieuws niet de bedoeling.

Het paleis zegt tegen de krant dat er vooraf duidelijke richtlijnen zijn gegeven over het gebruik van de video. “We vragen dan ook om het materiaal in zijn originele vorm te behouden, zodat uitspraken van de koning niet uit hun context worden gehaald of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.”

Tijdens het vraaggesprek zei koning Filip dat hij houdt van klassiek werk van Bach en Vivaldi, maar ook fan is van Dire Straits. Dat fragment werd door Radio 2 zo gemonteerd dat het leek alsof Filip fan was van hun ochtendshow. De bewerkte video’s zijn inmiddels offline gehaald.

Filip beantwoordde deze week 38 vragen over zijn leven en koningschap naar aanleiding van zijn 65e verjaardag. De vier kinderen van de koning riepen Belgen in april op om vragen in te sturen voor hun toen jarige vader.