Belgisch hof: prinses Astrid is niet ernstig ziek

Prinses Astrid van België is niet ernstig ziek. Dat laat het paleis donderdag weten aan het Belgische persbureau Belga nu bekend is geworden dat de prinses stopt met het leiden van economische missies om gezondheidsredenen.

Het is niet bekend waar de 63-jarige Astrid aan lijdt. Ze kampte eerder met ernstige slaapproblemen en stress.

Koningin Mathilde neemt de rol van de prinses voorlopig waar. Volgend jaar zijn er missies naar Turkije en Saoedi-Arabië gepland. Toen ze nog geen koningin was, ging Mathilde al eerder mee op zo’n reis. Ze vergezelde toen haar echtgenoot Filip.