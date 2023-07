Belgisch hof staat stil bij dood koning Boudewijn 30 jaar geleden

Koning Boudewijn van België is maandag precies dertig jaar geleden overleden. Daar staat het Belgische hof zondag bij stil door vakantiefoto’s uit het archief van de koninklijke familie te delen.

“Morgen zal het exact 30 jaar geleden zijn dat koning Boudewijn overleed in zijn vakantieoord in Motril”, is in het bericht te lezen. “We herdenken de vijfde Koning der Belgen door terug te blikken met enkele vakantiefoto’s uit het archief van de Koninklijke Familie.” Op de foto’s is de koning te zien die bijvoorbeeld in de bergen of voor palmbomen poseert op vakanties.

Boudewijn van België was van 1951 tot 1993 regerend koning van België. Hij overleed op 31 juli 1993 op 62-jarige leeftijd in zijn vakantieverblijf in Motril (Spanje) aan een hartstilstand.

Prinses Beatrix, toen nog koningin in Nederland, heeft in 1981 nog een staatsbezoek aan België gebracht toen Boudewijn regerend koning was.