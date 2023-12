Belgisch hof staat stil bij overlijden Jacques Delors

Het Belgische hof heeft op X stilgestaan bij het overlijden van de voormalige Europese Commissievoorzitter Jacques Delors. “Europa verliest een van zijn meest gerenommeerde leiders”, aldus het Belgische hof.

“Jacques Delors was de architect van de Europese Unie”, is bij een foto te lezen van een ontmoeting van de Belgische koning Filip met Delors. Op de foto is te zien dat de twee elkaar de hand schudden. “Een man wiens visie, leiderschap & vastberadenheid een stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van ons continent. We delen in het verdriet van zijn familie & naasten.”

De Franse politicus is 98 jaar geworden en overleed in zijn slaap in zijn woning in Parijs. Delors was van 1985 tot 1995 commissievoorzitter van wat toen nog de Europese Economische Gemeenschap was. De politicus speelde een sleutelrol bij de totstandkoming van de Europese Unie zoals we die vandaag kennen.