Belgisch hof verwelkomt nieuwe astronaut

Het Belgische koningshuis heeft enthousiast gereageerd op de presentatie van een nieuwe Belgische astronaut. Het hof deelde een felicitatie op Twitter.

“Raket naar de maan!”, schrijft het paleis namens koning Filip. “Raphaël Liégeois werd geselecteerd als een van de nieuwe astronauten van @esa. Na Dirk Frimout en Frank De Winne is hij de derde Belg die naar de ruimte gaat!”

Liégeois, geboren in 1988, kan de eerste Waal in de ruimte worden. Hij maakt deel uit van een ploeg met Sophie Adenot (Frankrijk, 1982), Pablo Álvarez Fernández (Spanje, 1988), Rosemary Coogan (Verenigd Koninkrijk, 1991) en Marco Sieber (Zwitserland, 1989). Ze worden begin volgend jaar getraind om naar het ruimtestation ISS te gaan. In de toekomst gaan ze misschien ook naar de maan.