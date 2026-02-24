Belgisch koningshuis herdenkt overleden familieleden

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben dinsdag in Laken een herdenking voor overleden leden van de koninklijke familie bijgewoond. Ook andere leden van het Belgische koningshuis waren bij de jaarlijkse plechtigheid in de Onze-Lieve-Vrouwekerk aanwezig.

Onder anderen Filips broer prins Laurent en zijn vrouw prinses Claire maakten hun opwachting en ook prinses Delphine en haar partner James O’Hare woonden de mis bij. Anders dan vorig jaar waren koning Albert en koningin Paola afwezig.

De herdenking is sinds 1935 jaarlijks rond 17 februari, de sterfdatum van koning Albert I in 1934.