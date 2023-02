Belgisch koningshuis herdenkt overleden leden koninklijke familie

De Belgische koninklijke familie is vrijdag bijeengekomen om de overleden leden van het koninklijk huis te herdenken. In de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken waren onder anderen koning Filip en koningin Mathilde bij de jaarlijkse eucharistieviering.

Ook koning Albert, koningin Paola en prinses Delphine en haar man Jim O’Hare waren bij de mis aanwezig, net als prins Laurent en prinses Claire.

De jaarlijkse herdenkingen vinden al sinds 1935 plaats op 17 februari. Toen werd een mis gehouden ter nagedachtenis aan koning Albert I, die in 1934 was omgekomen door een ongeval in Marche-les-Dames. Na het overlijden van koningin Astrid op 29 augustus 1935 werd besloten om op 17 februari alle gestorven leden van de koninklijke familie te herdenken.