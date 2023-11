Belgisch koningshuis krijgt 1,3 miljoen euro meer in 2024

Het Belgische koningshuis ontvangt 43.275.000 euro in 2024. Dat schrijft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het bedrag dat koning Filip en zijn familie ontvangen is daarmee bijna 1,3 miljoen euro hoger dan dit jaar het geval was.

Filip zelf ontvangt volgend jaar bijna 15 miljoen euro, waarmee hij zijn werk als staatshoofd uit moet oefenen. Daarmee moet hij een jaar lang onder meer een deel van zijn personeel betalen en activiteiten organiseren.

Troonopvolgster prinses Elisabeth heeft wel recht op een inkomen, maar eist dat niet op zolang ze studeert. Daarmee volgt zij dezelfde lijn als de Nederlandse prinses Amalia doet. Ook zij ziet af van haar uitkering.

Voormalig koning Albert ontvangt volgend jaar bijna 1,2 miljoen euro. Dat is 242.000 euro meer dan hij tien jaar geleden kreeg toen hij afstand deed van de troon. Destijds vond hij dat een te mager pensioen.