Belgisch koningspaar begint nationale feestdag met concert

Koning Filip en koningin Mathilde zijn de festiviteiten rond de Belgische nationale feestdag zondagavond al begonnen. Het koningspaar woonde in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten een concert bij. Ook Filips zus prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz waren erbij.

Het gezelschap kreeg muziek te horen van onder meer pianist Hannes Minnaar. Hij werd begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Antony Hermus.

Maandag begint een groot deel van de koninklijke familie de nationale feestdag in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel met een traditionele dankdienst. Maandagmiddag is er een defilé met het koninklijk gezin op de eretribune.