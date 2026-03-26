Belgisch koningspaar beleeft drukke ochtend in Stavanger

Koning Filip en koningin Mathilde brachten de derde en laatste dag van hun staatsbezoek aan Noorwegen door in Stavanger. Onderwerpen als energie en defensie stonden donderdag centraal.

In de ochtend kwam het Belgische koningspaar per vliegtuig aan in de Noorse plaats, waar ze werden opgewacht door kroonprins Haakon. Het gezelschap sprak eerst met Belgische en Noorse deskundigen over energiezekerheid en -transitie in de Noordzee. Daarnaast bezocht het drietal de zogenoemde Energy Room van het Petroleummuseum, waar ze uitleg kregen over de werking van energiebronnen.

Vervolgens maakten het koningspaar en Haakon een wandeling door de historische binnenstad van Stavanger en lunchten ze met de burgemeester. Voorafgaand aan de lunch werden ze ontvangen door schoolkinderen met vlaggetjes van beide landen.

Het Belgische koningspaar arriveerde dinsdag in Noorwegen en werd welkom geheten door koning Harald en koningin Sonja. Ook de veelbesproken kroonprinses Mette-Marit sloot op de eerste dag even aan.