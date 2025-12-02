Belgisch koningspaar bezoekt provincie Waals-Brabant

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de Belgische provincie Waals-Brabant. Tijdens het zogenoemde provinciebezoek stonden onderwerpen als innovatie en hulpverlening centraal.

Het koningspaar startte in Nijvel bij CAP Innove, dat beginnende bedrijven ondersteunt op het gebied van duurzaamheid, voeding en autonome systemen. Filip en Mathilde spraken met ondernemers en hoorden over ideeën voor een duurzame toekomst van de regio. Verder kreeg het paar een demonstratie met drones te zien. Beelden tonen dat de Belgische vorst zelf ook mocht experimenteren met de apparatuur.

In La Hulpe bezocht het koningspaar RACS, een ambulancedienst die voornamelijk op vrijwilligers draait. Volgens het Belgische hof speelt de organisatie een cruciale rol bij dringende hulpverlening. Filip en Mathilde gingen in gesprek met vrijwilligers en mensen die door hen zijn geholpen. Tot slot ontmoetten de koning en koningin inwoners van La Hulpe, die in groten getale op hen stonden te wachten.