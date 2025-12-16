Belgisch koningspaar bezoekt verblijf chronisch zieke mensen

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag vakantie- en herstelverblijf Ter Duinen in de Belgische stad Nieuwpoort bezocht. Op deze locatie wordt een kerstvakantieweek georganiseerd voor mensen met een chronische ziekte, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

Tijdens hun bezoek kreeg het Belgische koningspaar uitleg van onder anderen leden, mantelzorgers en vrijwilligers over de werking van het initiatief, dat onderdeel is van Samana. Deze vereniging organiseert met behulp van 25.000 vrijwilligers ontmoetingsmomenten en vakanties voor hulpbehoevenden. Het doel is om het gevoel van eenzaamheid binnen deze doelgroep te verminderen.