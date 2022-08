Belgisch koningspaar blij met ’topprestaties’ Belgische atleten

Het Belgisch koningspaar is trots op wat de Belgische atleten momenteel bereiken op het EK Kajak en het EK Atletiek in München. Via Twitter feliciteren koning Philip en zijn vrouw koningin Mathilde de sporters.

“Opnieuw een dag gisteren met topprestaties van de Belgen op het EK in München”, schrijft het paar. Op het EK Kajak wonnen Hermien Peters en Lize Broekx een zilveren medaille op de K2 500 meter en pakte Artuur Peters het brons op de K1 1000 meter. Ook op het EK Atletiek, dat eveneens plaatsvindt in München, werd een medaille gepakt. Estafetteteam Belgian Tornados pakte zilver op de 4 x 400 meter. “Proficiat aan alle medaillewinnaars!”, besluiten de royals hun bericht.

Eind vorige maand lieten Philip en Mathilde ook al geregeld van zich horen toen de Belgen medailles pakten tijdens het WK atletiek in de Amerikaanse staat Oregon.