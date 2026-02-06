Belgisch koningspaar en Eléonore bij Olympische Winterspelen

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn samen met prinses Eléonore aanwezig bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Het koninklijke gezelschap bezoekt 20 en 21 februari meerdere wedstrijden en brengt daarnaast een bezoek aan het olympisch dorp, meldt het Belgische hof.

Op 20 februari kijken ze onder meer naar de finales shorttrack in de Milano Ice Skating Arena, met de 5000 meter voor mannen en de 1500 meter voor vrouwen. Op 21 februari staat een bezoek aan het olympisch dorp op het programma, gevolgd door een lunch met een aantal Belgische atleten. In de middag bezoekt het gezelschap wederom het Milano Speed Skating Stadium voor de massastart.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn samen met prinses Amalia aanwezig bij de Winterspelen in Milaan. Zij zijn onder meer bij de openingsceremonie. Daarnaast brengen koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen van 7 tot en met 9 februari een bezoek aan de Spelen. Kroonprins Haakon is vanaf 14 februari in Milaan aanwezig.