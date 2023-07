Belgisch koningspaar en Japans keizerspaar zaten vast in de lift

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde en de Japanse keizer-emeritus Akihito en diens vrouw Michiko hebben ooit samen vastgezeten in de lift. Dat vertelt Luc De Witte, de vertrekkend hoofd van beveiliging van Filip, aan Het Laatste Nieuws.

De Witte gaat na 21 juli met pensioen en leidde de afgelopen tien jaar de veiligheidsdienst van het Belgische koningshuis. Het Laatste Nieuws vroeg hem naar de meest noemenswaardige momenten uit zijn werk. De Witte vertelde dat het door de goede voorbereidingen altijd goed is gegaan, maar noemde ook het lift-incident met het voormalige Japanse keizerspaar.

Ze kwamen tijdens het staatsbezoek aan Japan in 2016 vast te zitten in een lift in een treinstation. “Niet voor een paar seconden. Wel voor een vijftal minuten. Ik zal je het moment van eenzaamheid maar niet beschrijven…”, zegt De Witte.

De trap

Het voorval leverde een belangrijke les op. “Waar het kan, proberen we de trap te nemen, zeker als we maar twee, drie verdiepingen moeten doen. Als dat onmogelijk is, vraag ik altijd of een technicus ter plaatse is om een probleem met de lift snel op te lossen.”

Onlangs ging ook protocolchef Alain Gerardy met pensioen. Hij was in die rol eindverantwoordelijk voor het verloop van de officiële activiteiten van het Belgische koningspaar, zoals de staatsbezoeken. Hij herinnert zich een zeldzaam moment dat het een keer misging. Dat was tijdens het staatsbezoek aan India in 2017. “Tijdens het bezoek aan de Taj Mahal in India vertrokken we zonder de ministers en de nieuwe kabinetschef van de koning naar de luchthaven”, zegt Gerardy. “We hadden niet opgemerkt dat ze los van de groep naar een andere plek waren gegaan om het uitzicht te bewonderen. Ze misten de autocolonne en sloten ruim dertig minuten te laat aan bij ons op het vliegveld.”