Belgisch koningspaar gaat verder met pelgrimstocht

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben weer een stuk van de beroemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje gelopen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft het koningspaar de afgelopen dagen “flink wat kilometers” afgelegd in de provincie Lugo in de regio Galicië.

Filip en Mathilde zouden maandag zijn aangekomen en met een gezelschap van zo’n twintig mensen zijn geweest. Het is niet duidelijk of hun kinderen erbij waren. Donderdag vloog het koningspaar weer terug.

De koning en de koningin begonnen in 2017 aan de pelgrimstocht en leggen sindsdien steeds een deel af. De eindbestemming is de kathedraal van Santiago de Compostela in Galicië, een bekend bedevaartsoord. Christenen geloven dat de apostel Jakobus er begraven ligt.