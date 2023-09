Belgisch koningspaar geniet van concert in Brussel

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben zaterdagavond een concert bijgewoond in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Het paar genoot er van het Symfonieorkest van De Munt en sopraan Jodie Devos onder leiding van de Franse dirigent Alain Altinoglu.

Op sociale media blikt het Belgische hof terug op de feestelijke avond. Op foto’s is te zien dat het koningspaar in gesprek is met enkele van de uitvoerende artiesten en dat zij het concert vanaf het balkon van de zaal volgen.

Het concert was georganiseerd op initiatief van de Vereniging van Gebrevetteerde Hofleveranciers van België en werd het koningspaar aangeboden ter gelegenheid van het tienjarig koningschap.