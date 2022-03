Belgisch koningspaar herdenkt fataal busongeluk

Het Belgische koningspaar staat zondag stil bij het busongeluk dat precies tien jaar geleden plaatsvond in het Zwitserse Sierre. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven, onder wie zeven Nederlandse kinderen.

“Tien jaar geleden werden we opgeschrikt door verschrikkelijk nieuws”, zo meldt het hof namens koning Filip en koningin Mathilde op Twitter. “Vandaag denken we, nog iets meer dan anders, aan de twee betrokken scholen, aan de slachtoffers, hun vrienden en hun families.”

De bus met schoolkinderen was net aan de terugreis begonnen na een skivakantie en reed tegen een tunnelwand. Zondag vindt een herdenkingsplechtigheid in Sierre plaats, waar ook de Belgische premier Alexander De Croo bij aanwezig is.