Belgisch koningspaar houdt lunch voor Internationale Vrouwendag

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben een aantal vrouwen uitgenodigd voor een lunch in het kasteel van Laken. De lunch vindt plaats ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Het gaat volgens het Belgische hof om acht vrouwen die in “diverse sectoren het verschil maken”. Onder anderen radioprogrammamaakster Katelijne Boon, Dominique Monami van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en professor in de economie aan de VUB Elvira Haezendonck horen tot de genodigden.

Het officiële thema van Internationale Vrouwendag is dit jaar ‘For ALL women and girls: Rights. Equality. Empowerment’.