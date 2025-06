Belgisch koningspaar later naar Chili door probleem met vliegtuig

Het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde van België aan Chili begint later dan gepland. Het koningspaar vliegt pas maandag in plaats van zondag in verband met een technisch probleem met het gecharterde regeringsvliegtuig, meldt het Belgische persbureau Belga.

De delegatie zou eigenlijk zondagochtend vertrekken. Wat het probleem precies is, is niet bekendgemaakt. Door het latere vertrek moet ook het programma worden aangepast. De terugreis blijft gepland voor vrijdag.

De reis is het eerste Belgische staatsbezoek aan Latijns-Amerika in zestig jaar.